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قائد الدفاع الجوي للجيش: الدفاع الجوي يضطلع بدور هام في الاقتدار الوطني

قائد الدفاع الجوي للجيش: الدفاع الجوي يضطلع بدور هام في الاقتدار الوطني
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد "علي رضا صباحي فرد" ان قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الايراني تضطلع بدور بالغ الحساسية ومهم في تعزيز المكانة والاقتدار الوطني للبلاد.

العالم - ايران

واضاف العميد صباحي فرد لدى تفقده وحدات الدفاع الجوي في شرق البلاد ان قواعد ومواقع قوات الدفاع الجوي لا تسمح لاي جسم طائر بدخول اجواء البلاد من دون اذن بالدخول وان تتبع الطائرة المسيرة الاميركية من طراز آر كيو 170 كان جزءا من المهام بالغة الخطورة لقواعد الدفاع الجوي المنتشرة شرقي البلاد.

ونوه العميد صباحي فرد الى اولوية قوات الدفاع الجوي في صون امن البلاد والدفاع عنها قائلا ان كلام سماحة قائد الثورة الاسلامية وتنويهه الى الدور الاستراتيجي والحساس والهام لقوات الدفاع الجوي يدل على المكانة العليا والرفيعة لقوات الدفاع الجوي على الساحة الدولية.

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قائد الدفاع الجوي للجيش: الدفاع الجوي يضطلع بدور هام في الاقتدار الوطني

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