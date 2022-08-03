الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة في اليمن لشهرين اضافيين

العالم - اليمن

واضاف جروندبرج، أن تمديد الهدنة يتضمن "التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن".

وقال جروندبرج إنه "في الأسابيع المقبلة سيكثف اتصالاته مع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل لالتزامات جميع الأطراف في الهدنة التي من المفترض أن يوفر تمديدها آلية لدفع رواتب موظفي القطاع العام وفتح طرق وزيادة عدد الرحلات الجوية من صنعاء وتدفق الوقود بانتظام إلى الحديدة.

من جهته، شدد الناطق باسم حركة انصار الله محمد عبد السلام، على أهمية قيام الأمم المتحدة بالعمل المكثف على صرف المرتبات وفتح المطار والميناء، مشيراً إلى أن معالجة القضايا الإنسانية عاجلاً، ضرورة للدخول في مراحل أكثر جدية وثبات.

ورحب الرئيس الامريكي جو بايدن بتجديد وحث الأطراف اليمنية على اغتنام هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق شامل يتضمن خطوات لتحسين حرية التنقل وتوسيع نطاق دفع الرواتب ويمهد الطريق لحل دائم للصراع بقيادة يمنية.

بدوره رحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن تمديد الهدنة في اليمن، واعتبر أن التكتل الأوروبي "سيواصل العمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن". وحض الاتحاد الأوروبي الطرفين على الوفاء بالتزامهما بالهدنة، ومواصلة العمل على وجه السرعة من أجل التنفيذ الكامل لجميع بنودها.

ومنذ عام الفين وخمسة عشر عندما شن تحالف العدوان الحرب على اليمن أخذ الاقتصاد اليمني وكذلك الخدمات الأساسية في الانهيار، مما جعل ثمانين بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات. فيما يهدد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدفع مزيد من الناس إلى شفا المجاعة في وقت تجد فيه الأمم المتحدة نفسها مجبرة على خفض الحصص الغذائية في ظل نقص التمويل.