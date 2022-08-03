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الاحتلال يدفع بتعزيزات لفرقة غزة بـ 100 جندي احتياط وثلاث سرايا

الاحتلال يدفع بتعزيزات لفرقة غزة بـ 100 جندي احتياط وثلاث سرايا
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع والا "الاسرائيلي" اليوم الاربعاء، ان جيش الاحتلال سيعزز فرقة غزة بـ 100 جندي احتياط وثلاث سرايا من الخدمة الدائمة.

العالم - الاحتلال

وتابع المراسل العسكري ، ان قوات الاحتلال سترفع مركز النار التابع للقيادة الجنوبية الجاهزية لأيام من القتال، يقومون بتحديث الأهداف في قطاع غزة.

وتأتي التصريحات بعد إغلاق معابر القطاع لليوم الثاني على التوالي بعد تهديدات سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجناح الاسلامي وإعلان حالة الاستنفار ورفع أقصى درجات الجاهزية لدى مجاهديها، والوحدات القتالية العاملة، ، بعد الاعتداء على الشيخ بسام السعدي وعائلته واعتقاله، مما جعل الاحتلال وقادة جيشه على قدم ونصف بفعل تهديدات المقاومة؛ كونه بات على يقين تام بأنها لن تصمت على تلك الجرائم، وستوجه له ضربة موجعة.

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الاحتلال يدفع بتعزيزات لفرقة غزة بـ 100 جندي احتياط وثلاث سرايا

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