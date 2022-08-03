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الصحة الإيرانية: 75 وفاة و8540 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: 75 وفاة و8540 إصابة جديدة بكورونا
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، 75 وفاة و8540 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد.

العالم - إيران

وفي بيانها الصادر اليوم الثلاثاء حول آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا الوبائي داخل البلاد، أشارت الصحة الإيرانية إلى ارتفاع مجموعات الإصابات إلى 7 ملايين و418 ألفا و615 حالة، والوفيات إلى 142 ألفا و209 حالات وفاة.

كما نوه البيان بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و87 ألفا و278 شخصا، من مجموع المصابين بمرض كورونا في إيران؛ لحد الآن.

وحول التطعيم العام ضد الفيروس، أعلنت وزارة الصحة في بيانها، توزيع ما مجموعه 153 مليونا و291 ألفا و172 جرعة (الأولى والثانية والثالثة) من اللقاحات المضادة على صعيد البلاد، لحد اليوم الثلاثاء.

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