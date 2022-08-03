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صالح والكاظمي يؤكدان أهمية تكاتف الجميع ورص الصف الوطني

صالح والكاظمي يؤكدان أهمية تكاتف الجميع ورص الصف الوطني
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على أهمية تكاتف الجميع ورصّ الصف الوطني.

العالم - العراق

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد والتطورات السياسية الأخيرة، حيث تم التأكيد على أهمية ضمان الأمن والاستقرار، والتزام التهدئة والركون إلى حوار حريص ومسؤول يبحث الأزمة ويضع خارطة طريق واضحة وحلولاً تحمي المصلحة الوطنية العليا وتُطمئن المواطنين وتُحقق مصالحهم وتطلعاتهم".

وأشار الى انه "تم التأكيد على أهمية تكاتف الجميع ورصّ الصف الوطني وتمتين الجبهة الداخلية، والحؤول دون أي تصعيد يستغله المتربصين بالبلد وشعبه، واليقظة والحذر من محاولات فلول الإرهاب في زعزعة الأمن والاستقرار، ودعم الأجهزة الأمنية البطلة للقيام بواجباتها على أكمل وجه".

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