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وزير الحرب الإسرائيلي يهدد غزة بعد اعتقال الشيخ السعدي

وزير الحرب الإسرائيلي يهدد غزة بعد اعتقال الشيخ السعدي
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

 وجه وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس تهديدا إلى قطاع غزة، فيما واصلت سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري وإغلاق جزئي لمعبر بيت حانون أمام المشاة والعمال، لليوم الثاني على التوالي.

العالم - الاحتلال

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن غانتس قوله "إذا لم يكن ممكنا العودة إلى روتين الحياة الطبيعية في غلاف غزة، فلن تكون هناك حياة طبيعية داخل غزة أيضًا".

وذكرت القناة 12 العبرية بأنه "لا يزال الخوف من نيران مضادة من غزة قائما - بعد تقييم الوضع، تم إغلاق الطريق 232 أمام حركة المرور من مفترق نير يتسحاك إلى كيبوتس كيرم شالوم".

ويواصل جيش الاحتلال، حالة التأهب القصوى على طول حدود قطاع غزة ومستوطنات "غلاف غزة"، خشيةً من هجوم من قبل حركة الجهاد الإسلامي بعد اعتقال القيادي بسام السعدي في جنين.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الإحتلال قرر اليوم، ، نقل ثلاثة سرايا واستدعاء 100 جندي في قوات الاحتياط، وضمهم إلى قوات فرقة غزة العسكرية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت سلطات الاحتلال عن سلسلة من الإجراءات في محيط قطاع غزة، بعد اعتقال القيادي في حركة الجهاد الشيخ بسام السعدي بطريقة همجية في مخيم جنين.

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