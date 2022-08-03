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روسيا ترحب بقرار تمديد وقف إطلاق النار في اليمن

روسيا ترحب بقرار تمديد وقف إطلاق النار في اليمن
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن ترحيب موسكو بقرار أطراف النزاع اليمني تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين إضافيين.

العالم - روسيا

وذكرت الخارجية، في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن هذا القرار يخلق فرصة لمزيد من استقرار الوضع في البلاد ويسهل من التحرك نحو إجراء مباحثات شاملة بين القوى السياسية المشاركة في الصراع اليمني.

وأضاف البيان: "نأمل أن يضمن التمديد المنتظم لوقف إطلاق النار تحقيق تطورات إيجابية من حيث البحث عن حلول للنزاع اليمني الذي طال أمده".

وقد عقدت الأطراف اليمينية مباحثات داخلية بوساطة من الأمم المتحدة في الفترة بين 30 مارس و 7 أبريل الماضي.

وعقب المباحثات، اتفق الطرفان على وقف الأنشطة العسكرية لمدة شهرين، وفي الثاني من يونيو الماضي، قررت أطراف النزاع تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين آخرين.

وبالأمس، أعلن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، عن تمديد آخر لوقف إطلاق النار لمدة شهرين.

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