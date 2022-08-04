المغرب.. متهم جديد في قضية تحرش رجل الأعمال الفرنسي بوتيي

العالم-المغرب

وقالت المحامية عائشة كلاع لوكالة فرانس برس، إن قاضي التحقيق الذي ينظر في هذه القضية قرر منع المتهم الجديد وهو مواطن فرنسي مقيم بالمغرب، عن السفر مع سحب جواز سفره، وإخضاعه للمراقبة القضائية.

ويضاف هذا الأخير، إلى متهمين فرنسيين آخرين، وستة مغاربة، يخضعون للتحقيق في تهم تراوح بين "الاتجار بالبشر" و"التحرش الجنسي" و"العنف اللفظي والمعنوي".

ويلاحق ستة منهم وهم في حالة اعتقال احتياطي، كانوا مسؤولين في فرع مجموعة "أسو 2000" بطنجة في شمال المملكة، التي كان يديرها بوتيي.

وفتحت هذه القضية بعدما قدمت موظفات سابقات في هذه الشركة شكوى ضد بوتيي وعدد من معاونيه، بتهمة التحرش الجنسي.

واستمع قاضي التحقيق في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأربعاء، بشكل مفصل إلى جميع المشتبه بهم التسعة، حسبما صرحت المحامية كلاع.

ويرتقب أن يواصل التحقيق معهم ويجري مواجهات مع المطالبات بالحق المدني في 6 أكتوبر.

وحصلت الوقائع بين 2018 وإبريل 2022 في الفرع المغربي للمجموعة الفرنسية.

وفتحت هذه القضية فيما وجهت تهمتي الاتجار بالبشر واغتصاب قاصرات الاتهام إلى بوتيي وهو رجل أعمال ثري يبلغ 75 عاما، وخمسة أشخاص آخرين في 21 مايو في باريس بعد تحقيق أولي في منتصف مارس.

كما أنه ملاحق أيضا بتهمة التآمر الإجرامي لخطف أشخاص، فضلا عن حيازة صور إباحية لأطفال.