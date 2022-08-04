مواقع التواصل.. جنين، عقدة جيش الإحتلال الإسرائيلي

العالم - هاشتاغ

اما في المغرب وبعدما سارعت سلطات هذا البلد باللحاق بقطار التطبيع مع کيان الاحتلال، ظهر رفض شعبي واسع للتطبيع في المغرب وکانت من أبرز الوجوه فيها، شخصيات يهودية مغربية رفضت أن تکون جزء من الترويج للاحتلال.

اما زيارة نانسي بيلوسي رئيسةُ مجلس النواب الأميركي لتايوان فحظت باهتمام واسع علی مواقع التواصل العربية. وجاءت هذه الزيارة المثيرة للجدل رغم تحذيرات صينية التي اعتبرتها لعباً بالنار.

وفي استراليا اختصرت عضو مجلس الشيوخ، ليديا ثورب، عقود وقرون من الإستعمار البريطاني بكلمة أثناء أدائها القسم الخاص بمجلس الشيوخ، أدخلت كلمة على القسم حيث وصفت الملكة إليزابيث بالمُستعمرة ما أدی الی تناقل فيديو قسمها علی مواقع التواصل الاجتماعي.