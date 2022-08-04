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السلطات البحرينية تزيل مظاهر عاشوراء وتكثف تواجدها الامني في بعض المدن

السلطات البحرينية تزيل مظاهر عاشوراء وتكثف تواجدها الامني في بعض المدن
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

واصلت السلطات الأمنية البحرينية مضايقاتها لأتباع آل البيت عليهم السلام الذين يمثلون غالبية المواطنين في البحرين، وقامت بإزالة مظاهر عاشوراء في منطقتي مدينة سلمان والحورة وفق ما أظهرت مقاطع مصورة نشرها نشطاء.

العالم-البحرين

وفي اليوم الخامس من شهر محرم الحرام (الأربعاء 3 أغسطس 2022) انتشرت قوات تابعة للداخلية بمعية عمال البلدية في منطقتي الحورة ومدينة سلمان حيث قاموا بإزالة رايات ولافتات متعلقة بمناسبة عاشوراء.

وفي مدينة حمد الدوار الرابع تواجدت وزارة الداخلية بشكل مكثف بالقرب من مسجد الزهراء وقامت بالتضييق على المتواجدين، كما لوحظ قيام أحد منتسبيها بسحب أعلام الكيان الصهيوني من على الأرض حيث وضعت من قبل نشطاء تأكيداً على الرفض الشعبي للتطبيع مع الكيان المحتل.

ومنذ العام 2011 كثفت السلطات الأمنية من حملتها ضد اتباع آل البيت الذين يمثلون غالبية المواطنين في البلاد، وانتقلت من استهدافهم سياسياً، إلى محاربتهم دينياً والتضييق عليهم وعلى ممارساتهم الدينية.

وتكثف السلطات البحرينية من استهدافها الديني للشيعة في موسم عاشوراء، الذي تحييه اتباع آل البيت عليهم السلام في العالم ضمن فعاليات ضخمة وحاشدة بمناسبة استشهاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام.

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السلطات البحرينية تزيل مظاهر عاشوراء وتكثف تواجدها الامني في بعض المدن

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