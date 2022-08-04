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لقاء مرتقب يجمع الصدر والعامري بواسطة مرجع ديني

لقاء مرتقب يجمع الصدر والعامري بواسطة مرجع ديني
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعلن القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني، عن موعد لقاء زعيمي التيار الصدري مقتدى الصدر وتحالف الفتح هادي العامري، مبينا ان احد المراجع الدينية سيكون وسيطا في الاجتماع.

العالم - العراق

وقال الحياني في تصريح متلفز ان "موعد لقاء زعيمي التيار الصدر مقتدى الصدر وتحالف الفتح هادي العامري، سيكون خلال الايام القليلة المقبلة".

واضاف الحياني بحسب وكالة "بغداد اليوم" ان "المرجع الديني حسين الصدر هو من يتوسط حاليا لترتيب مواضيع اللقاء وضمان الاتفاق بين الطرفين".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، قد دعا لاجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد حل البرلمان ، مبينا ان الحوار مع الاطار غير ممكن بعد تجربته في وقت سابق.

وقال الصدر في كلمة له، ان "اغلب الشعب سأم الطبقة الحاكمة برمتها بمن فيها بعض المنتمين للتيار الصدري، لذلك استغلوا وجودي لانهاء الفساد ، اذ لن تبقى الوجوه القديمة من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية، ثم عملية عملية انتخابية مبكرة بعد حل البرلمان الحالي".

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