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خاص بالعالم..

هذا ما ستفعله ايران في حال فشل محادثات فيينا + فيديو

الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

کشف رئيس منظمة الطاقة الذرية في ايران، محمد اسلامي، لقناة العالم خطوات ايران التالية في حال عدم الغاء الحظر عنها خلال محادثات فيينا.

العالم - خاص بالعالم

وتنطلق اليوم في فيينا جولة جديدة من محادثات إلغاء الحظر تناقش الأفكار التي قدّمتها جميع الأطراف، بما فيها المقترحات الإيرانية.

وفي حديث خص به قناة العالم، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية في ايران، محمد اسلامي:"اذا لم يعودوا الی التزاماتهم ويلغوا الحظر ويضعوا الادعاءات ضد الجمهورية الاسلامية جانباً فإننا وفقاً لما تمت مناقشته في الاتفاق النووي وفي اطار بي.ام.دي من الطبيعي اننا سنواصل خطواتنا وسنزيد من قدراتنا".

وستُبث هذه المقابلة مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت طهران (الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة) علی شاشة قناة العالم.

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