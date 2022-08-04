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الاحتلال يجري عمليات الهدم والمصادرة في الضفة والقدس..36 مدرسة مهددة بالهدم

الاحتلال يجري عمليات الهدم والمصادرة في الضفة والقدس..36 مدرسة مهددة بالهدم
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في رام الله، صادق الخضور، اليوم الخميس، إن أكثر من 36 مدرسة تقع بمحاذاة المستوطنات مهددة بالهدم، منها 6 مدارس في القدس المحتلة.

العالم-فلسطين

وأكد الخضور، في تصريحات صحفية، أن "الاحتلال رفع من وتيرة تسليم إخطارات هدم لهذه المدارس".

وشدد أن ذلك "يندرج في إطار مسلسل متواصل في استهداف التعليم خاصة في مسافر يطا ومحافظة القدس، ويأتي في إطار مخطط الاحتلال لترحيل المواطنين من هذه المناطق".

وتجري سلطات الاحتلال عمليات الهدم والمصادرة في الضفة الغربية والقدس؛ بحجة عدم حصول الفلسطينيين على تراخيص للبناء، في محاولة للتضييق عليهم بكل الوسائل الممكنة.

وألغت سلطات الاحتلال، الخميس الماضي، تراخيص 6 مدارس في مدينة القدس المحتلة، بزعم تدريس مضامين "تحرض على دولة وجيش الاحتلال" في الكتب المدرسية.

واستهدف قرار الاحتلال مدارس الإيمان، بأفرعها الخمسة، ويبلغ عدد طلابها نحو 1755 طالبا وطالبة، والكلية الإبراهيمية التي يبلغ عدد طلابها 288 طالبا وطالبة.

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الاحتلال يجري عمليات الهدم والمصادرة في الضفة والقدس..36 مدرسة مهددة بالهدم

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