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الامن الايراني يعتقل 10 تكفيريين كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات ارهابية في مراسم العزاء الحسيني

الامن الايراني يعتقل 10 تكفيريين كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات ارهابية في مراسم العزاء الحسيني
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

اعتقل كوادر الامن الايراني 10 ارهابيين من تنظيم داعش التكفيري – الصهيوني كانوا يعتزمون تنفيذ عدة عمليات ارهابية في صفوف المشاركين في مراسم العزاء الحسيني.

العالم - ايران

يتبع ..

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الامن الايراني يعتقل 10 تكفيريين كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات ارهابية في مراسم العزاء الحسيني

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