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الخارجية التايوانية تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة التدريبات العسكرية الصينية

الخارجية التايوانية تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة التدريبات العسكرية الصينية
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

دانت وزارة الخارجية التايوانية النشاط العسكري الصيني قبالة سواحل الجزيرة ودعت المجتمع الدولي بأسره إلى إدانة "التهديد العسكري" الصيني لتايوان.

العالم-اسيا والباسفيك

وأصدرت وزارة الخارجية التايوانية، ردا على بدء مناورات بالذخيرة الحية واسعة النطاق من قبل الجيش الصيني حول الجزيرة اليوم الخميس، بيانا قالت فيه إن التدريبات بالذخيرة الحية في الصين "تهدد الأمن القومي لتايوان، وتؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية، وتعطيل الوضع الطبيعي. والتجارة الدولية والتبادلات الاقتصادية".

وأضاف البيان إن "وزارة الخارجية تدعو المجتمع الدولي إلى الإدانة المشتركة للتهديد العسكري الصيني لتايوان".

وبدأت التدريبات الصينية بالذخيرة الحية على نطاق واسع حول تايوان اليوم الخميس في ست مناطق بالمنطقة المائية حول الجزيرة. وستستمر إلى يوم الأحد المقبل. ردا على قرار تايوان قبول واستقبال رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

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