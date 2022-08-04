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عادات وتقاليد ايرانية في شهر محرم الحرام

مراسم العزاء وتقديم القرابين في "حسينية أعظم" بمدينة زنجان

مراسم العزاء وتقديم القرابين في
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

تضم حسينية الجامع الأعظم في مدينة زنجان ثاني مذبح للأضاحي في العالم الاسلامي أجمع بعد وادي منى بمكة المكرمة، ويُعرف بعاصمة الحماس و العطاء الحسيني.

العالم _منوعات

وتبدأ مراسم وتقاليد المحرم في هذه المدينة منذ اليوم الأول لشهر محرم في "حسينية أعظم" زنجان و "زينبية أعظم" وتشارك أعداد كبيرة من الأهالي في المراسم في هاتين الحسينيتين، ويبدأ اوج وقمة هذه المراسم من الليلة التاسعة (التاسوعاء) لمحرم.

واشتَهَرَت مدينةُ زنجان بهذا العزاءِ ما رَشَّحَها لِلَقَبِ عاصمةِ العزاءِ في إيران، إذ يُردِّدُ أهالي المدينةِ المَراثي باللغتيْن الآذرية والفارسية.

ويَتِمُّ ذَبحُ قرابينَ هي نذورٌ من أناسٍ في مختلفِ انحاء العالم، وتَصِلُ أعدادُها الى بِضعةِ آلافِ ذبيحة، ويُشكِّلُ هذا منظراً لافتاً، وهذه القرابينُ المنذورةُ تَصِلُ اَعدادُها الى حدٍّ يمكن معه تسميةُ زنجان ثاني مكانٍ للقرابينِ في العالم بعد "مِنى" اَثناءَ مراسِمِ الحج.

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