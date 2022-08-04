علي أكبر ولايتي يستقبل زياد النخالة في طهران

العالم - إبران



وفي هذا اللقاء الذي عقد في طهران أشار ولايتي إلى محور المقاومة في المنطقة وقال: لدينا علاقة وثيقة وجادة مع حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة فلسطينية.



وقام مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية بتحليل الأوضاع الجارية في اليمن والعراق وسوريا وأفغانستان وتركيا وقال: إن العراق يتمتع بديمقراطية أكثر جدية في الوطن العربي، وهذا البلد خلال التاريخ الإسلامي كان مبدءاً للتاريخ والسياسة والعلم، ويمكن القول إن العراق سيكون أقوى بلد عربي يتمتع بطاقات كامنة وعملية في المستقبل.



وأشار ولايتي إلى الزيارات التي يقوم بها كبار مسؤولي دول الجوار إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية، مؤكدا على أهمية هذه الزيارات واقتدار إيران في المنطقة.



من جانبه أشاد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوجيهات سماحة قائد الثوة الإسلامية في دعم تطلعات الشعب الفلسطيني وقال: إن سماحة قائد الثورة لديه مكانة خاصة في قلوبنا ولا توجد شخصية في العالم يمكن مقارنتها مع سماحته.



وأضاف: من بواعث سروري أنني قمت بهذه الزيارة في وقت أصبحت فيه إيران أكثر قوة من أي وقت مضى، واليوم المقاومة أصبحت أكثر اقتدارا من أي وقت مضى.



وشدد زياد النخالة على أن: الإسرائيليين اليوم تحت تأثير قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوات المقاومة، وهم محاصرون من جميع الجهات، وهذا شيء تم بفضل توجيهات سماحة قائد الثورة، لتكون إيران والمقاومة أقوى كل يوم مما كانت عليه في الماضي.



وأكد أن: حركة الجهاد الإسلامي تتمتع اليوم في جميع ساحات المقاومة بوضع جيد رغم كافة الجهود التي يبذلها الأعداء وحلفاؤهم، فإن وضع المقاومة قيد التقدم وإن العدو محاصر من جميع الجبهات، ونشهد أن سياسات الأعداء وأميركا إزاء قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعد سياسة ضعيفة جدا.