العالم - لبنان

وطالب خلال المجلس العاشورائي في ثانوية شاهد، كل الذين يناقشون في جدوى المقاومة وسلاح المقاومة ويشوشون على المقاومة ويحرضون عليها، أن يدركوا أن معادلات المقاومة في مواجهة العدو هي عنصر قوة للبنان وللموقف اللبناني، وما يعنينا هو أن يحصل لبنان على كامل حقوقه، وأن لا نسمح للاسرائيلي والأميركي باستضعاف لبنان وتضييع ثرواته.

وأكد دعموش، أن المقاومة لن تقبل بأقل من حصول لبنان على كامل حقوقه وثرواته النفطية والتنقيب عنها واستخراجها، وليس هناك من خيار أمام الأميركي والإسرائيلي سوى الاستجابة للمطالب اللبنانية، فإذا استجابا فإن ذلك سيكون انتصارا لمنطق المقاومة، وسيثبت من جديد جدوى المقاومة وقدرتها على تحقيق الاإنجازات للبنان كما حققت له الانتصارات.