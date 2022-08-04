شاهد..الدفاع عن المقدسات هو مقدمة لتحرير القدس

العالم - خاص بالعالم

وقال محمدي في حوار مع قناة العالم، ان هذه الطريقة ستستمر للشهداء المدافعين عن مقدساتهم في مقابل المشاريع الاستعمارية.

وتابع محمدي أن حضور أبناء الشعب في تشييع هولاء الشهداء يؤثر على الاعداء بشكل قوي ويجعلهم أن يشعروا باليأس.

وأشاد محمدي بانجازات المقاومة على الارض واضاف: ان المقاومة الآن اصبحت اقوى بكثير من العقود الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس شيّع الايرانيون في العاصمة طهران 5 من الشهداء الايرانيين المدافعين عن الحرم الذين استشهدوا في سورية عام 2016 وتم التعرف على جثامينهم في الاونة الاخيرة.