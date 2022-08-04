تصاعد التوتر الصيني الأمريكي بعد زيارة بيلوسي لتايوان

العالم - خاص بالعالم

فالمناورات الصينية التي قالت بكين انها اهم مناورات عسكرية في تاريخها وانطلقت بالقرب من تايوان، ردا على زيارة بيلوسي للجزيرة توسعت بشكل كبير حيث نددت تايون بالمناورات مضيفة ان هذه المناورات تصرفات طائشة تهدد السلم الإقليمي وان تصرفات الصين تقوض حرية الملاحة الدولية.

وقالت وزارة الدفاع التايونية ان الصين لاول مرة اطلقت صواريخ باليستية 'عدة' في المياه المحيطة بالجزيرة مضيفة ان الصواريخ من نوع دونغفينغ الباليستية وانها سقطت في المياه المحيطة بشمال شرقي تايوان وشمال غربها.

ومنذ بدا المناورات الصينية اعلنت تايوان استعدادها للحرب مضيفة انها لن تتوانى عن الدفاع عن أراضيها لكنها لن تسعى الى الحرب حسب تعبيرها.



الى ذلك أعلن الجيش الصيني عن انتهاء جولات عدة من إطلاق النيران على المياه في الساحل الشرقي لتايوان وشملت التدريبات تنفيذ ضربات وصفها الجيش الصيني بالدقيقة وذلك في مساحات واسعة قرب مضيق تايوان.

وقال الجيش في بيان إنه تم رفع الضوابط ذات الصلة على المجالين البحري والجوي بعد اكتمال عمليات الإطلاق.



وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أن المناورات العسكرية قرب مضيق تايوان جاءت ردا على القوات الانفصالية التايوانية والتدخل الخارجي مضيفة إن الولايات المتحدة إذا واصلت السلوك في المسار الخاطئ فستتحمل المسؤولية وعندها لا يمكنها القول إن أحدا لم يحذرها، وفق تعبيرها مشددة أن الولايات المتحدة قد استفزت الصين، وأن بكين اضطرت إلى التصرف من باب الدفاع عن نفسها.



وفي السياق نفسه قال وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكين ان بلاده ملتزمه بسياسة الصين الواحدة وان واشنطن تأمل ألا تبحث الصين عن حجج لتعزيز عملياتها العسكرية تجاه تايوان حسب وصفه.

هذا بينما أكدت بيلوسي قبل مغادرتها الجزيرة ان بلادها لن تتخلى عن تايوان التي تعيش تحت التهديد الدائم من قبل الجيش الصيني حسب تعبيرها.

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