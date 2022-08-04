الشعب الايراني يشدد على تمسكه بمباديء نصرة المستضعفين

العالم - مراسلون

مراسم تشييع 5 شهداء ايرانيين تم العثور على جثامينهم مؤخرا في سوريا، أكد الايرانيون من خلالها ثباتهم على المواقف والمبادئ.

وقال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي:"المعركة بين الحق والباطل والصراع بين العدل والظلم مستمرة، نحن من يجب أن نحدد الموقف، نحن مع الحسين وأمة الإمام الحسين (ع) نحن نقف على امتداد عاشوراء ،أمريكا حزمت حقائبها وتغادر المنطقة ولم تعد قادرة على ممارسة أقصى ضغط ، لأنهم لا يملكون القوة لممارسة هذا الضغط".

بالتزامن مع ذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، حملت هذه المراسم صيحات هيهات منا الذلة في اشارة الى أن كل الضغوط لن تثني الشعب الإيراني عن مبدأ نصرة المستضعفين.

وقال مواطن إيراني:"نصرة المستضعفين ليس شعارا للنداء وحسب بل هو شعار نعمل ونكافح من أجله وهذا ليس أمرا قابلا للتفاوض بالنسبة لنا".

وأكدت مواطنة ايرانية:"نحن تربينا على يد الامام الخميني قدس سره ونسير خلف قيادة السيد علي خامنئي حفظه الله ودماء الشهداء لن تزيدنا سوى إصرار وعزيمة وارادة".

هذا ويذكر أن جثامين هؤلاء الشهداء تم العثور عليها من قبل فرق التحري الخاصة بفيلق القدس بحرس الثورة الإسلامية وتم مطابقتها عن طريق تحاليل الـ"دي ان اي".