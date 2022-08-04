مساعد وزير الخارجية الايراني يجري محادثات مع نظيره النمساوي

العالم - ايران

و وصل "باقري كني" على راس وفد الى فيينا صباح الخميس، لاستئناف عملية المفاوضات حول الغاء الحظر عن ايران، والتي ستبدا في سياقات مختلفة اعتبارا من اليوم.

كما اجرى الوفد الايراني المفاوض برئاسة مساعد وزير الخارجية علي باقري اليوم الخميس محادثات مع الوفد الصيني المفاوض في اطار المفاوضات الجارية في فيينا حول رفع الحظر عن ايران والعودة الى الاتفاق النووي.

وجرت هذه المحادثات بين الوفدين الايراني والصيني اليوم الخميس في فندق "كوبورغ" بالعاصمة النمساوية فيينا.

وكان مساعد وزير الخارجية رئيس الوفد الايراني المفاوض علي باقري قد اجرى ظهر اليوم الخميس، محادثات حول الاتفاق النووي ورفع الحظر مع مساعد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي انريكي مورا في هتل "كوبورغ".

كما التقى رئيس الوفد الايراني المفاوض في وقت سابق اليوم الخميس في فيينا مع رئيس الوفد الروسي المفاوض ميخائيل اوليانوف.

وشارك في هذا الاجتماع بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية ومحسن نزيري اصل مندوب إيران الدائم في المنظمات الدولية في فيينا وممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي السياق قال المفاوض الروسي ميخائيل أوليانوف ، الليلة الماضية ، إن مفاوضي بلاده مستعدون لإجراء محادثات بناءة في فيينا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية.

ووصل فريق التفاوض الإيراني برئاسة علي باقري كبير المفاوضين الإيرانيين إلى فيينا صباح اليوم للمشاركة في الجولة الجديدة من مفاوضات رفع الحظر.