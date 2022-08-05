الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٤:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

أميرعبداللهيان وكدخدائي يؤكدان المتابعة القانونية لملف اغتيال الشهيد سليماني

أميرعبداللهيان وكدخدائي يؤكدان المتابعة القانونية لملف اغتيال الشهيد سليماني
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان والعضو الحقوقي بمجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، على المتابعة القانونية والدولية لملف اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني.

العالم - إيران

والتقى عباس علي كدخدائي العضو الحقوقي في مجلس صيانة الدستور ورئيس معهد البحوث بالبرلمانالإيراني، أمس الخميس، وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان في مبنى وزارة الخارجية.

وكان محور النقاش في هذا الاجتماع المتابعة القانونية والدولية لملف اغتيال الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، الذي لعب دورا بارزا في مكافحة الإرهاب بالمنطقة.

وأشار أميرعبداللهيان خلال هذا اللقاء إلى أنشطة اللجنة الخاصة للمتابعة القانونية والدولية لملف اغتيال الشهيد سليماني في وزارة الخارجية، وقال: "نحن مصممون على التفاعل مع السلطة القضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك الاستفادة من القدرات العلمية للمحامين، لإقرار العدالة بحق مرتكبي هذه الجريمة".

بدوره أكد كدخدائي خلال اللقاء على أهمية متابعة القضية بنشاط، وأعرب عن أمله في أن تفضي هذه المطالبة الشعبية الحقة والمهمة في مسارها القانوني إلى النتائج المرجوة في أقرب وقت ممكن .

روابط ذات صلة

غريب آبادي يكشف آخر تطورات ملف اغتيال الشهيد سليماني

أمير عبد اللهيان: نعتبر الثأر لدماء الشهيد سليماني واجبنا الأكيد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سلامي: أكثر من 100 ألف صاروخ جاهزة لفتح الجحيم على الصهاينة

السفير الإيراني ورئيس مؤسسة الشهداء العراقية يبحثان مجالات التعاون المختلفة

سوريا تعزي باكستان في ضحايا الفيضانات

اليابان تعلن قلقها ازاء المناورات في الصين

الصين تؤكد ان الترسانة النووية الامريكية تهدد العالم

إيران: مفاوضات فيينا فرصة لأميركا لإثبات جديتها في العودة لالتزامات الاتفاق النووي