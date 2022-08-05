شاهد.. إحياء مراسم اليوم العالمي للطفل الرضيع في ايران

العالم - مراسلون

وتشهد مختلف المحافظات والمدن الإيرانية أكبر ملتقى للأطفال الرضع في مراسم تجري كل عام في الجمعة التي تسبق العاشر من شهر محرم الحرام.

وتقوم الأمهات بحمل أطفالهن في هذه المراسم تخليدا لذكرى رضيع الإمام الحسين سلام الله عليه.

كما تشهد العديد من الدول مراسم جمعة الطفل الرضيع العالمية بحضور آلاف النساء.

وواكبت كاميرا قناة العالم الإخبارية اجواء مراسم تخليد ذكرى الطفل الرضيع في طهران حيث قالت إحدى المشاركات لمراسلنا: "إن أهم أهداف هذه المراسم هو تثقيف وتوعية الناس بمبادئ ثورة الإمام الحسين وثوابته، وكيف إن الامام الحسين سلام الله عليه واهل بيته الكرام واصحابه دافعوا عن دين نبي الاسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن الامهات جئنا الى هذه مراسم الطفل الرضيع لنشارك بتوعية وتثقيف الناس بعظمة هذه اليوم وكذلك لنقول للامام الحسين عليه السلام لبيك ياحسين، ونطلق صرخاتنا باعلى صوت بأننا مازلنا نسير على نهج الامام الحسين (ع)، ومازلنا نعشق الامام الحسين ونهجه الذي سار عليه، و بأننا نعشق طريق كربلاء وعاشوراء؛ ومن أجل هذا العشق نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل تثقيف الناس بثورة الامام الحسين (ع)، و نقول كلنا جنود الامام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف".

وتابعت: "نحن كلنا نشعر بما كان يشعر به الامام الحسين في يوم كربلاء الذي فقد رضيعه في تلك الواقعة اللأليمة؛ لذا نحن الامهات جميعا نطلق صرخاتنا ونقول بصوت رجل واحد نحن مع الامام الحسين سلام الله عليه وسائرون على دربه".

واشار مراسلنا الى أن مراسم الطفل الرضيع في طهران كما باقي المدن الايرانية، تتضمن برامج متنوعة، منها الكلمات والمراثي بحق علي الأصغر بن الإمام الحسين سلام الله عليه الذي استشهد بواقعة كربلاء.

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