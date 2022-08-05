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تحالف العدوان يخرق الهدنة ويحتجز سفينة نفطية

تحالف العدوان يخرق الهدنة ويحتجز سفينة نفطية
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

أقدم تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، على خرق الهدنة واحتحاز سفينة نفطية جديدة.

العالم - اليمن

وأكد المتحدث الرسمي لشركة النفط عصام المتوكل أن ‏تحالف العدوان احتجز سفينة البنزين(سي هارت) في خرق جديد للهدنة في أول أيامها بعد التمديد الأخير وعقب إلتزام المبعوث الأممي بإزالة العراقيل والايفاء الكلي ببنود الاتفاق لضمان إنتظام تدفق الوقود الى ميناء الحديدة مستقبلا.
وأوضح المتوكل أن عدد السفن النفطية التي يحتجزها العدوان حالياً سفينتين بنزين .

في ذات السياق أكد متحدث شركة النفط في تصيح لقناة المسيرة أن سفينة البنزين المحتجزة “سي هارت” حصلت على كل التصاريح الأممية وتم تفتيشها في جيبوتي

وأضاف ” كنا نأمل أن تمنع الأمم المتحدة استمرار عمليات القرصنة من قبل تحالف العدوان لكن هذا لم يحدث”.. مؤكدا أننا لا نريد دعوات أممية للسماح بتدفق السفن النفطية إلى ميناء الحديدة بل نريد شيئا ملموسا على أرض الواقع.

وأكد أنه لا يوجد أي سبب واضح لاستمرار عمليات احتجاز السفن النفطية التي يتحمل الشعب اليمني تكاليف تأخيرها.

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