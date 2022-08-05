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مسار أزمة العراق والدعوة لانتخابات مبكرة

الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

باتت الدعوة لانتخابات مبكرة مطالبا جديا لحل الأزمة السياسية في العراق بعد تأييد رئيس تحالف الفتح هادي العامري دعوة السيد مقتدى الصدر الذي رفض الحوار مع أحد حولها .

العالم – مع الحدث

وتساؤلات كثيرة منها، هل يذهب العراق فعلا الى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة؟ ما موقف القوى السياسية من هذه الدعوة التي أيدها تحالف الفتح؟ هل المناخ السياسي الحالي مناسبة لاجراء الانتخابات؟ لماذا يرفض السيد مقتدى الصدر الحوار الذي تطالب به معظم القوى؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى الأزمة السياسية في العراق والخلافات بين القوى لتكشيل حكومة وبالنهاية الدعوة لانتخابات مبكرة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

حسن شقير – باحث سياسي

د. عدنان السراج – رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية

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