الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المصارف اللبنانية تعلن الإضراب العام في البلاد

المصارف اللبنانية تعلن الإضراب العام في البلاد
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، أن البنوك ستبدأ إضرابا عن العمل اعتبارا من الاثنين 8 أغسطس.

العالم - لبنان

وقالت الجمعية في بيان: "هذا الموقف جاء استغرابا لتجاهل البعض من المكلفين باحترام القانون ومضمون أحكامه وكأن تطبيق القانون أصبح اختياريا لهم وليس إلزاميا، وعندما تأخذ هذه المرجعيات تدابير جذرية تتناول حريات الأشخاص وكراماتهم وتسيء إلى سمعتهم وتعرض علاقات المصارف المحلية بالمصارف المراسلة، ما يحدث بالغ الضرر ليس للقيمين على المصارف فحسب، بل بصورة أولى للمودعين".

واعتبرت الجمعية أن "هذه الأوضاع الشاذة والتي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حدا لم يعد مقبولا، وهي لم تعد تستطع أن تتحمل المواقف المضرة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد"، مطالبة الجميع التعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي.

روابط ذات صلة

السيد صفي الدين: اللبنانيون سينتصرون على ما نواجهه في لبنان

نائب لبناني: سننتصر بصمودنا في وجه مؤامراتهم وحصارهم

الشيخ قاسم: نحن أقوياء في الداخل بسبب التأييد الشعبي الأكبر في لبنان

الشيخ علي الخطيب: المقاومة اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

النقابات المهنية تدعو لاعتصام واسع في رام الله دعما لحراك المحامين

الشيخ نبيل قاووق: لبنان لن يكون ساحة للتطبيع

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 05-08-2022

بالفيديو:السيد مقتدى الصدر يستقبل بلاسخارت بمكتبه في النجف

الصين تعلن استيائها من بيان قمة السبع بشأن تايوان

المصارف اللبنانية تعلن الإضراب العام في البلاد