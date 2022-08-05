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الصحة الايرانية: اكثر من 5400 إصابة و 47 حالة وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: اكثر من 5400 إصابة و 47 حالة وفاة جديدة بكورونا
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، عن تسجيل 5455 إصابة و47 حالة وفاة جديدة بفیروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

العالم- ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 5455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 431 ألفا و 485 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 998 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1424 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 95 ألفا و 860 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 47 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى ١٤٢ ألفا و 337 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 816 ألفا و 691 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 188 ألفا و 655 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 30 مليونا و 302 ألفا و 417 شخصا الجرعتين الثالثة والرابعة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 153 مليونا و 307 آلاف و762 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و 343 ألفا و 931 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 120 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 112 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و ١٦٦ مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 50 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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