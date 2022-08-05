يوم العصان المدني في البحرين عام 2013

خاص بالعالم

والرابع عشر من اغسطس هو يوم عيد استقلال البحرين عن بريطانيا، ولكن ملك البحرين حمد، لا يعترف به عيداً للاستقلال في سياق عدم تخليه عن الاستعمار الذي يرى فيه البحرينيون سنداً ودعماً قوياً لهذا النظام، فيما هم يطيقون ان يكون عيد الاستقلال ينهي حقبة سوداء في تاريخهم ويقرروا مصيرهم وحدهم.

وقد ووجهت التحركات الاحتجاجية بحشود امنية وعسكرية مكثفة، وشلت الحركة الاقتصادية في الكثير من المناطق ومنها العاصمة المنامة، وذلك بعد استجابة اصحاب المحال والباعة لنداء المعارضة لاغلاق محالهم.

وتمركزت المدرعات وسيارات الشرطة بكثافة في المنامة ولاسيما عند مدخل القلعة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..