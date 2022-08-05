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فائض موازنة السعودية21 مليار دولار اثر ارتفاع أسعار النفط

فائض موازنة السعودية21 مليار دولار اثر ارتفاع أسعار النفط
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة المالية السعودية، عن تحقيق نمو في عائدات الربع الثاني من موازنتها بنسبة 49%، مقارنة بالعام الماضي، بفائض يبلغ نحو 21 مليار دولار، بفضل زيادة عائدات النفط.

العالم _ السعودية

وتأتي هذه النتائج بعد ان سجل الاقتصاد السعودي نموا بنحو 12% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وذكرت وزارة المالية في تقرير نشر على موقعها الالكتروني أنها سجلت إيرادات بلغت 370,3 مليار ريال (98,7 مليار دولار) فيما بلغت النفقات 292,4 مليار ريال (77,9 مليار دولار) بفائض قدره 77,9 مليار ريال (20,7 مليار دولار).

وأعلنت السعودية في مايو تحقيق فائض يبلغ أكثر من 15 مليار دولار في الربع الأول، ما يجعل إجمالي صافي النصف الأول لموازنة العام الجاري يبلغ أكثر بقليل من 36 مليار دولار.

وكانت السعودية توقعت تحقيق فائض يبلغ 90 مليار ريال (24 مليار دولار) في موازنتها للعام 2022.

ويأتي الارتفاع الكبير في عائدات الربع الثاني للعام الجاري مدفوعا بزيادة قدرها 89% في العائدات النفطية مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. كما زادت عائدات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بـ 42% مقارنة بالعام الماضي.

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