اسلامي: الصناعات الدفاعية في البلاد هي الرائدة في الانتاج المعرفي

العالم- ايران

وصرح اسلامي لدى زيارته لمعرض قدرات وزارة الدفاع في مجال الانتاج والاقتصاد القائم على المعرفة ان الصناعات الدفاعية والتقنيات الدفاعية هي الرائدة في العالم دوما وفي ايران ايضا الامر كذلك.

وتابع اسلامي ان علماء الصناعة الدفاعية في البلاد ليس فقط لم ييأسوا بسبب الحظر الظالم بل ادرجوا الابحاث التي تسفر عن نتائج ملموسة على راس جدول اعمالهم ووفروا امكانية ايجاد التقنيات وانتاج المنتجات واستطاعوا الوصول الى قدرات مستدامة وموثوقة.

واضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية ان الافق المرسوم امام مثل هذا التحرك هو الاحتفاظ بالريادة وهذا يعني ان عدم الريادة وعدم معرفة قطاعنا الدفاعي بالتكنولوجيات التي تظهر في العالم، سيؤدي الى المفاجئة ويعني ان القطاع الدفاعي لم يقم بمهامه كما يجب فلذلك فان التحرك على حافة العلم يعتبر الزاميا ويجب التحرك دوما على هذا النحو.