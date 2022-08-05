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القائد زياد النخالة..

لاخطوط حمراء بهذه المعركة وتل ابيب ستكون تحت قائمة صواريخ المقاومة

لاخطوط حمراء بهذه المعركة وتل ابيب ستكون تحت قائمة صواريخ المقاومة
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: إن "هذا يوم للقتال الطويل والعدو بدأ العدوان وعليه توقع القتال دون توقف ".

العالم- فلسطين

وأضاف النخالة: "لا مهادنة بعد هذا القصف وعلى كل مقاتلي شعبنا الوقوف صفا واحدة والمقاومة في غزة ستكون موحدة". وصرح بأن" اليوم هو اختبار للمقاومة في مواجهة العدوان ومقاتلونا سيثبتون أنهم على قدر المسؤولية في مواجهة العدوان و ذاهبون للقتال ونسأل الله التوفيق للمجاهدين في الميدان".

وأكد أن" العدو سيتحمل ألما كبيرا كما تحمل شعبنا الألم، والنصر صبر ساعة و على مقاتلي حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة الفلسطينية أن يقفوا وقفة رجل واحد".

كما قال النخالة: "ليس هناك خطوط حمراء لردنا على هذا العدوان وعلى العدو تحمل كامل المسؤولية و لا وساطات ولا توقف والعدو سيتحمل المسؤولية وعلى المغتصبين أن يتوقعوا كل شيء".

كما لفت إلى أن "العدو يريد فرض معادلات جديدة واليوم نحن أمام اختبار حقيقي وعلى المقاومة الفلسطينية الرد على هذا العدوان".

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