بيان الجبهة الشعبية: المقاومة على قلب واحد ينبض بروح الجهاد

العالم- فلسطين

وأصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة بيانا حول العدوان الصهيوني على قطاع غزة جاء فيه:" يظن العدو الصهيوني أنه قادر على فرض إرادته على شعبنا الفلسطيني عبر قوته النازية التي اتسعت في ظل هجوم التطبيع الرسمي العربي الممهورة باتفاقات (أبراهام) ويتوهم العدو أنه قادر على الاستفراد بالإخوة في حركة الجهاد الإسلامي وشق وحدة الصف الميداني ".

وجاء في البيان:" إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة نؤكد بأن المقاومة الفلسطينية جسد واحِد وقَلب واحِد ينبض بروح المقاومة وأن شعبنا الفلسطيني موحد خلفها وانطلاقاً من ذلك فإننا ندعوا إلى تكريس الخطوات العملية التي تعزز هذه الوحدة على امتداد الساحة الفلسطينية، بالمقابل فإن التطورات المحتملة لاتساع دائرة المعركة على المستويات كافة تتطلب من محور المقاومة التنبه إلى أن العدوان الصهيوني هو محاولة إغتيال معلن لفصائل المحور المقاوم وقواه عبر الاستفراد بكل طرف على حده ".

وأضاف البيان:" أننا على ثقة بأن معركة الإنتصار الكبير هي معركة الوعي والإرادة وهي معركة الصمود والصبر والتضحيات وهي في قمة تجلياتها تتبدى من خلال وحدة العمل الوطني المقاوم في الساحة الفلسطينية".

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة