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شاهد.. تشيع مهيب لجثمان الشهيد "تيسير الجعبري" في غزة

الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

شيع ابناء قطاع غزة الشهيد "تيسير الجعبري" الذي اغتيل خلال العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة مساء اليوم الجمعة.

العالم - فلسطين

وشن العدوان الاسرائيلي اليوم الجمعة سلسة غارات على قطاع غزة ما اسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين واصابة 55 آخرين.

وشيّع المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، جثامين 4 فلسطينيين استشهدوا في العدوان إسرائيلي على قطاع غزة.

وأدّى المشيّعون صلاة الجنازة على جثامين الشهداء الأربعة، في المسجد العمري، بقطاع غزة، قبل مواراتهم الثرى في مقبرة القطاع.

ومن بين الذين تم تشييع جثامينهم، الشهيد "تيسير الجعبري"، أحد قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

كما استنكرت كافة الفصائل الفلسطينية هذا العدوان وتوعدت حركة الجهاد الاسلامي بالرد على هذا العدوان وقالت ان الميدان من يعين نوع الرد.

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