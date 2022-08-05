ايران تدين الهجوم الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة

العالم- ايران

ووصف كنعاني هذا العدوان الصهيوني بالمغامرة الاجرامية والاستفزازية قائلا ان مسؤولية هذه الجريمة وتبعات العدوان والهجوم على فلسطين وغزة يتحملها بالكامل كيان الفصل العنصري الصهيوني.

واضاف كنعاني: ان من حق الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة الفلسطينية القانوني الدفاع امام هذا العدوان والممارسات الارهابية.

ودعا كنعاني كافة الدول والمنظمات الدولية الى القيام بواجبها ومسؤولياتها القانونية والاخلاقية والانسانية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم وادانة الافعال الارهابية للكيان الصهيوني والحؤول دون استمرار جرائم هذا الكيان المزعزع للامن والاستقرار في المنطقة.

واعلنت وزارة الصحة في غزة ان 10 اشخاص من بينهم طفلة عمرها 5 سنوات استشهدوا خلال الغارات على غزة واصيب 55 اخرون.