الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٦:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران تدين الهجوم الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة

ايران تدين الهجوم الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، بشدة الهجوم الوحشي لنظام الفصل العنصري الصهيوني على قطاع غزة واغتيال قادة المقاومة وعدد من ابناء الشعب الفلسطيني الاعزل.

العالم- ايران

ووصف كنعاني هذا العدوان الصهيوني بالمغامرة الاجرامية والاستفزازية قائلا ان مسؤولية هذه الجريمة وتبعات العدوان والهجوم على فلسطين وغزة يتحملها بالكامل كيان الفصل العنصري الصهيوني.

واضاف كنعاني: ان من حق الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة الفلسطينية القانوني الدفاع امام هذا العدوان والممارسات الارهابية.

ودعا كنعاني كافة الدول والمنظمات الدولية الى القيام بواجبها ومسؤولياتها القانونية والاخلاقية والانسانية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم وادانة الافعال الارهابية للكيان الصهيوني والحؤول دون استمرار جرائم هذا الكيان المزعزع للامن والاستقرار في المنطقة.

واعلنت وزارة الصحة في غزة ان 10 اشخاص من بينهم طفلة عمرها 5 سنوات استشهدوا خلال الغارات على غزة واصيب 55 اخرون.

روابط ذات صلة

مراسلة العالم: هناك ترقب لرد المقاومة الفلسطينية على اعتداءات الاحتلال

شاهد.. تشيع مهيب لجثمان الشهيد "تيسير الجعبري" في غزة

شاهد.. لحظة اغتيال الشهيد "تيسير الجعبري"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. المقاومة تطلق رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة

كتائب أبو علي مصطفى: دماء القائد الجعبري وكل شهداء شعبنا لن تذهب هدرا

الخارجية العراقية توضح مستجدات الحراك ضد الاعتداء التركي

بنك الإسكان العماني يوضح سبب رفع مبلغ قسط التأمين

هنية يدين العدوان على غزة ويحمل الاحتلال المسؤولية عن تبعاته

تنسيق مصري قطري لتوحيد جهود الوساطة لوقف التصعيد في غزة