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هنية يبحث مع مصر وقطر التصعيد الصهيوني في غزة

هنية يبحث مع مصر وقطر التصعيد الصهيوني في غزة
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في اتصال مع قيادة المخابرات المصرية أن ما جرى في قطاع غزة "تقع مسؤوليته على الاحتلال الإسرائيلي وحده".

العالم-فلسطين

وذكر بيان لحركة حماس أن هنية شدد خلال الاتصال "على وجوب وقف القصف الذي يستهدف قطاع غزة".

من جهة أخرى، بحث هنية مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الهجوم الصهيوني على غزة.

وقال هنية خلال الاتصال بحسب بيان صادر عن حماس: "إن الجرائم ضد شعبنا في غزة هي تعبير عن النوايا العدوانية التي يضمرها الاحتلال تحت مبررات واهية".

وطالب بضرورة "وقف العدوان كليًا ورفع اليد الآثمة عن القطاع".

ويشن الكيان الصهيوني هجوما على غزة، منذ مساء الجمعة، أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين، بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 79 آخرين وفق وزارة الصحة في القطاع.

وفي وقت سابق، أعلن داود شهاب الناطق باسم "الجهاد الإسلامي" أن كيان الاحتلال اغتال تيسير الجعبري القيادي البارز في "سرايا القدس" الجناح المسلح للحركة.

في المقابل، أعلنت "سرايا القدس" إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مستوطنات إسرائيلية، من بينها تل أبيب.

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