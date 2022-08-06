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شهيد وجرحى جراء القصف "الاسرائيلي" بغزة في اليوم الثاني من العدوان

شهيد وجرحى جراء القصف
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

استشهد مواطن فلسطيني واصيب اثنين في قصف اسرائيلي استهدف عدد من المواطنين شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

العالم-فلسطين

وقالت مصادر طبية ان جثمان شاب فلسطيني وصل الى مجمع ناصر الطبي اضافة الى جريحين في اولى الغارات الاسرائيلية على القطاع في اليوم الثاني من العدوان.

وواصلت المقاومة الفلسطينية في صبيحة اليوم الثاني من العدوان الاسرائيلي اطلاق الصواريخ نحو مستوطنات الاحتلال الاسرائيلي.

واستأنفت المقاومة في ساعات الصباح اطلاق رشقات صاروخية في الساعة السابعة صباحا والساعة السابعة واربعين دقيقة.

ودوت صافرات الانذار في مستوطنات غلاف غزة بعد انطلاق الصواريخ.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أن 160 صاروخا انطلق من قطاع غزة نحو مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة وفي منطقة الوسط.

وقال الجيش الاسرائيلي أنه نفذ 30 غارة على أكثر من أربعين هدفا في القطاع بواسطة 55 صاروخا وقذيفة.

وفي سياق متصل قررت جامعات غزة تعليق الدارسة فيها نظرا للتوتر الأمني .

وحسب آخر تحديثات وزارة الصحة الفلسطينية، أسفر العدوان الصهيوني، عن ارتقاء 11 شهيدًا، أبرزهم قائد القطاع الشمالي في سرايا القدس الشهيد تيسير الجعبري، ومنهم طفلة (5 سنوات)، وسيدة (23 عاماً).

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شهيد وجرحى جراء القصف "الاسرائيلي" بغزة في اليوم الثاني من العدوان