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7 جرحی مستوطنين بصواريخ المقاومة الفلسطينية

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد مراسل قناة العالم في القدس أن صواريخ المقاومة الفلسطينية أوقعت 7 جرحی علی الأقل بين صفوف المستوطنين الصهاينة.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في القدس انه منذ بدء الرد الصاروخي الفلسطيني علی العدوان الاسرائيلي، دعت الجبهة الداخلية الاسرائيلية المستوطنين بالتزام الملاجئ حتی اشعار أخر.

وأوضح مراسل العالم ان صواريخ المقاومة اطلقت نحو مستوطنات غلاف غزة وجنوب تل أبيب وبالقرب من القدس المحتلة واشدود واشكول وعسقلان بحيث لم تتوقف صافرات الانذار من الاطلاق، مؤكداً ان هناك شللاً حقيقي يصيب المدن الفلسطينية المحتلة.

وتوقع مراسل قناة العالم استمرار العدوان الاسرائيلي علی غزة لاسبوع استناداً لأقوال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي.

وأكد مراسل قناة العالم تدمير منزل اسرائيلي بالكامل في مستوطنة عسقلان جراء استهدافه بصواريخ المقاومة الفلسطينية.

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