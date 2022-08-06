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داوود شهاب ينفي توجه وفد من حركة الجهاد الإسلامي للقاهرة اليوم

داوود شهاب ينفي توجه وفد من حركة الجهاد الإسلامي للقاهرة اليوم
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

نفى مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب اليوم السبت، توجه وفد من حركة الجهاد لإسلامي للقاهرة اليوم.

العالم-فلسطين

وقال القيادي شهاب خلال تصريحات لـ"صوت القدس" وتابعتها وكالة فلسطين اليوم:"إن أولويتنا الآن هي كسر أنف هذا الاحتلال، وجهدنا في هذه اللحظة منصب على الميدان."

وأوضح القيادي شهاب أن أولويات الحركة عدم تغيير قواعد الاشتباك ، وعدم السماح بجعل الدم الفلسطيني مستباحاً للانتخابات "الإسرائيلية" ، مشدداً على أن الحركة عاقدة العزم على إفشال مخططات الاحتلال .

وبين شهاب، أنه وبعد أربعة أيام من استنفار سرايا القدس وجعل مليون مستوطن في حالة منع تجول ، لتتحول صورة النصر التي أرادها من الضربة المباغتة لفشل جديد وإدخال 3 ملايين مستوطن للملاجئ مما يعني فشل السياسة الإسرائيلية.

وتابع : نحن عاقدو العزم على استمرار المعركة حتى لا تتغير قواعد الاشتباك ، وإسناد الضفة الغربية على اعتبار أننا الساحة ساحة واحدة .

وشدد القيادي شهاب على أن الحرب تستهدف كافة أبناء الشعب الفلسطيني ونرفض سياسية الاستفراد بفصيل دون آخر، حيث إن سيف القدس جعلت شعبنا كتلة واحدة ولابد من المشاركة من الجميع في هذه المعركة ولا بد أن نكون جميعاً في خندق واحد .

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