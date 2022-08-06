تايوان تتهم الصين بمحاكاة هجوم على الجزيرة

العالم- أسيا والباسفيك

وأعلنت السلطات التايوانية اليوم السبت "أنها رصدت عدة طائرات وسفن صينية في مضيق تايوان بين الجزيرة والبر الصيني الرئيسي".

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن "عددا منها (السفن والطائرات الصينية) عبر الخط الأوسط الذي يفصل المضيق إلى شطرين"، معتبرة أن بكين "تجري عملية محاكاة لهجوم على جزيرة تايوان الرئيسية".على حد قولها.

واعتبرت الصين زيارة بيلوسي لجزيرة تايوان "استفزازا"، بعدما كانت واشنطن قد التزمت بعدم إقامة علاقات رسمية مع الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وردا على ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس الجمعة "وقف التعاون مع واشنطن في مجموعة من القضايا الأساسية، بما في ذلك مكافحة المخدرات والمحادثات حول تغير المناخ".

عسكريا، تواصل الصين اليوم السبت أهم مناورات حول تايوان ستستمر حتى يوم الأحد، وتعتبر سلطات تايوان أن" هذه المناورات تدريب على "حصار" الجزيرة."

وأعلن الجيش الصيني في اليوم السابق أنه "نشر مقاتلات وقاذفات قنابل وعددا من المدمرات وقوارب مرافقة للمشاركة في المناورات التي تجري "ليلا ونهارا".

وأرسل "تحذيرا إلى تايوان وإلى الولايات المتحدة، التي تتهمها بكين بالتراجع عن تعهداتها عبر تعزيز علاقاتها مع السلطات التايوانية في السنوات الأخيرة".