أميرعبداللهيان: على أميركا الاستجابة بواقعية إلى مقترحات إيران البناءة

العالم - إيران

وأجرى وزير الخارجية الإيرانية حسين امير عبداللهيان محادثات هاتفية مع عضو مجلس الدولة ووزير خارجية الصين، وانغ يي، اليوم السبت تناولت العلاقات الثنائية والإقليمية والقضايا الدولية التي تهم الجانبين بما في ذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ومفاوضات رفع الحظر.



في هذا الاتصال الهاتفي، وصف امير عبداللهيان، المحادثة الهاتفية الأخيرة بين رئيسي البلدين بالمفيدة والبناءة، ونقل تحيات الرئيس رئيسي إلى نظيره الصيني، واكد ضرورة تظافر جهود المسؤولين الايرانيين والصينيين لمتابعة وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية، ووجه دعوة الى نظيره الصيني للقيان بزيارة الى طهران.



كما تطرق أمير عبداللهيان إلى التطورات في منطقة جنوب شرق آسيا، وأدان سلوك أميركا تجاه الصين، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تتمسك بمبدأ الصين الواحدة كالتزام قانوني، في ضوء المعطيات التاريخية ودعما لاستقرار المنطقة.

من جانبه نقل وانغ يي في هذا الاتصال الهاتفي، تحيات الرئيس الصيني لآية الله رئيسي، واصفا تطور العلاقات الثنائية بانها تتطابق مع مصالح البلدين، وأكد على رفض الأحادية في الفضاء الدولي ودعم مصالح الدول النامية.

وأعرب وانغ يي عن تقديره لمواقف إيران فيما يتعلق بوحدة أراضي الصين، مشيرا إلى معارضة جزء كبير من المجتمع الدولي للتدخل الأميريكي في الشؤون الداخلية للدول الاخرى.

وأعلن وزير الخارجية الصيني دعمه لاستمرار المفاوضات النووية وسياسة الجمهورية الإسلامية الايرانية في اجراء الحوار، معربا عن أمله في أن يؤدي المسار الدبلوماسي إلى اتفاق.

كما أكد أهمية التشاور المستمر والوثيق بين مسؤولي البلدين، واصفا مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مفاوضات رفع الحظر بانها منطقية وحكيمة.

يذكر انه بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان ، أيدت الجمهورية الإسلامية الايرانية مرة أخرى مبدأ الصين الواحدة.

وتعليقا على هذه الزيارة، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، دعم طهران لمبدأ الصين الواحدة، وادان سياسة الولايات المتحدة المثيرة للتوترات وتدخلها في الشؤون الداخلية للصين، وانتهاك وحدة أراضيها.