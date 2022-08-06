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"طالبان" تكشف مفاجأة حول جثة الظواهري !

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد، اليوم السبت، أنّه" لم يُعثر على أيّ جثة في موقع مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، الذي أعلنت واشنطن مؤخراً مقتله في غارة على منزله في كابول".

العالم- أفغانستان

وقال مجاهد: "هذا الأمر برمّته لا يزال قيد التحقيق، ولم نعثر على أي جثة بعد، والمواد المستخدمة في الهجوم دمرت كل شيء بالكامل".

ويوم الخميس الماضي، أعلنت حركة "طالبان"، في بيان، أنّها "لم تكن على دراية بوجود زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري على أراضي أفغانستان"، مشددةً على أنّ" تنفيذ واشنطن عملية عسكرية داخل الأراضي الأفغانية يعد انتهاكاً لاتفاق الدوحة".

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين الماضي، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أميركية نُفذت في أفغانستان.

وندّد المتحدث باسم حركة "طالبان" بوقوع غارة في منطقة سكنية في كابول، ووصفها بأنّها "خرق واضح للمبادئ الدولية".

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