العالم يُحيي الذكرى الـ77 لقصف مدينة هيروشيما بالقنبلة النووية الأمريكية

العالم- أسيا والباسفيك

وفي 6 أغسطس عام 1945 استخدمت الولايات المتحدة - وذلك لأول مرة في تاريخ البشرية – الأسلحة النووية في ظروف القتال، واختبرت فعاليتها بالفعل على السكان المدنيين.

ففي الساعة الثامنة صباحا تقريبا (بتوقيت اليابان) أسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي على المدينة القنبلة الذرية التي أطلقت عليها لقب "الولد الصغير". وانفجرت القنبلة على ارتفاع 576 مترا فوق سطح الأرض. وأدى القصف إلى مقتل نحو 80 ألف شخص في لحظة واحدة، فيما لقي عشرات الآلاف مصرعهم فيما بعد من تداعياتها. ولا تزال الحصيلة الدقيقة لضحايا الكارثة غير معروفة حتى الآن.