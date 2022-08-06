 باكستان تدين بشدة العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة

العالم- باكستان

وأضاف شهباز شريف"لو كان الإفلات من العقاب والبربرية وجها، لكانت "إسرائيل" هي التي استهدفت الفلسطينيين دون أي رعاية للعواقب".

هذا وبدأت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء الجمعة، عدوانًا واسعًا على مواقع متفرقة في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الحرب في كيان الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم السبت، مواصلة العدوان على قطاع غزة.

وحسب آخر تحديثات وزارة الصحة الفلسطينية، أسفر العدوان الصهيوني، عن ارتقاء 15 شهيدا، أبرزهم قائد القطاع الشمالي في سرايا القدس الشهيد تيسير الجعبري، وبينهم طفلة (5 سنوات)، وسيدة (23 عاماً) .