شاهد.. ردود أفعال النشطاء البحارنة إزاء تصريحات وزير الداخلية

العالم - نقطة تواصل

لايزال وزير الداخلية البحريني راشد آل خليفة حديث مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين، حيث اتخذ قرار بمنع حملات عاشوراء من خارج البحرين الى داخل البلد.

واعادوا نشطاء التواصل في البحرين نشر الفيديو لراشد آل خليفة الذي قال فيه "يجب ان نحافظ على خصوصة مراسم عاشوراء في البحرين للحفاظ وأمن المواطن البحريني، لكن لم يمر هذا الكلام على انشاطاء البحارنة مرور الكرام، حيث استعرضوا تصرفات واساليب الوزارة الداخلية مع المواطن البحريني في مراسم عاشوراء وكيف تتصرف معه بقساوة ووحشية حتى تمنع إقامة هذه المراسم.

ونشر النشطاء البحارنة هاشتاغ "الاضطهاد الطائفي" و"المضي على دين آل النبي" و"عاشوراء البحرين"، حتى يضعوا الاصبع بعين النظام البحريني ويظهروا زيف وكذب نظام البحرين.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...