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سوريا.. إصابة مدنيين اثنين برصاص "قسد" بريف دير الزور

سوريا.. إصابة مدنيين اثنين برصاص
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

أصيب مدنيان اثنان برصاص مسلحين من جماعة "قسد" في بلدة جزرة البوحميد بريف دير الزور الغربي خلال قيامهم بمداهمة البلدة ومحاولة اختطاف عدد من الشبان.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن “أهالي بلدة جزرة البوحميد بريف دير الزور الغربي طردوا مجموعة مسلحة تابعة لـ"قسد" بعد اشتباكات بالأسلحة النارية استمرت لنحو ساعتين انتهت بسيطرة الأهالي على حاجزين عسكريين للميليشيا في سوق البلدة”.

وأضافت المصادر: إن الاشتباكات بدأت على خلفية اعتداء مسلحين من الجماعة على شاب أثناء محاولتهم اعتقاله وزجه في معسكرات التجنيد الإجباري ما أدى إلى إصابة اثنين من الأهالي وثلاثة من عناصر "قسد".

وأشارت المصادر إلى أن "قسد" استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه البلدة التي تشهد توتراً أمنياً في ظل رفض الأهالي عودة هذه الجماعة إلى بلدتهم.

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