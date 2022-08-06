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وزير الخارجية الإيراني يدين بشدة اعتداءات الاحتلال الأخيرة على غزة

وزير الخارجية الإيراني يدين بشدة اعتداءات الاحتلال الأخيرة على غزة
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

دان وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان بشدة اعتداءات الكيان الصهيوني على أهالي غزة و ذلك خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد نخالة.

العالم – إيران

وصرح وزير الخارجيةالإيرانية في الاتصال: لا شك أن المقاومة الفلسطينية وأبناء غزة المقاومين هم الرابحون النهائيون في هذا الميدان.
وأشاد أميرعبداللهيان بأرواح الشهداء الفلسطينيين وشهداء الاعتداءات الوحشية الأخيرة التي شنها الصهاينة على قطاع غزة، مضيفاً: إن تل أبيب ومن خلال مواصلتها خلق الأزمات، تحاول التستر على الأزمات المتعددة والمتشعبة في الأراضي المحتلة.
كما شرح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في هذا الاتصال الهاتفي، آخر المستجدات، معربا عن تقديره لدعم الشعب والحكومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفلسطين.
وأضاف: الكيان الصهيوني بات اليوم في أضعف حالاته، وأبطال المقاومون يساندونون و بكرامة وقوة أهالي غزة وفلسطين وتحرير القدس الشريف.
وأضاف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: لقد رددنا على الكيان الصهيوني بالتوكل على الله وقوة المقاومة الفلسطينية، وسنحقق تغييراً مهماً في مسار المواجهة هذا.

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