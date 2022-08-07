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المتحدث باسم لجنة الأمن القومي: الهدف من مفاوضات فيينا هو الغاء الحظر

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي: الهدف من مفاوضات فيينا هو الغاء الحظر
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي "أبوالفضل عمويي": أننا نتفاوض في فيينا لإلغاء الحظر الأمريكي مضیفا: أن الجانب الآخر يحاول استغلال الحظر كأداة للضغط في عملية التفاوض.

العالم - ایران

وحسب"إرنا" قال عمويي االیوم الأحد، إن الحظرالمفروض على إيران يجب ألا یمر دون رد و إضاف أن هذا الحظر جائر ویتعارض مع حقوق شعبنا ويجب إلغائه، ونحن نتفاوض في فيينا لإلغائه لکن الجانب الآخر يحاول استغلال الحظر كأداة للضغط.

وقال عمويي: یجب علی الجانب الآخر أن يكون لديه حسابات دقيقة عندما تسول له نفسه ممارسة الضغط على إيران محذرا إیاه أن اتخاذ أي إجراء ضد إيران لن يمر دون رد.

ووصف قرار الجمهورية الإسلامية الایرانیة بشأن ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي بأنه منطقي وقال إن هذا الإجراء الإيراني یثبت أن لديها القدرة على زيادة قدرة تخصيب اليورانيوم.

وقال إن إنتاج أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي آر 6" (IR-6) یساهم في تسريع عملية حصول البلاد علی اليورانيوم المخصب.

وأضاف يمكن استخدام اليورانيوم المخصب في المستقبل کاحتياطي وقود المنشأت في البلاد وكأداة قوية لإيران للصمود بوجه مطامع الجانب الاخر.

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