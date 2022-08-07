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مراسل العالم: الاحتلال يوقع مجازر بغزة جلهم من الاطفال، وعينه على اهداف اكبر!

الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة العالم في قطاع غزة، بان المقاومة الفلسطينية تواصل قصفها للمستوطنات الاسرائيلية رداً على غارات الاحتلال، مشيرة الى ان وزارة الصحة اكدت ارتفاع عدد الشهداء الى 29، و253 جريحاً، وان الارقام مرشحة للارتفاع نتيجة البحث تحت الركام عن شهداء سقطوا حديثاً.

خاص بالعالم

وقالت مراسلتنا: ان هناك عددا كبيرا من الاصابات في حالة الخطر، وان اكثر من نصف الاصابات هم من الاطفال، وان العدوان الاسرائيلي مازال مستمراً حتى الان باستهداف منازل المدنيين، وان فصائل المقاومة توعدت بالرد على مجازر الاحتلال الاسرائيلي بقصف المستوطنات حيث يقال ان هناك اضراراً في منزل في اشكول وعسقلان. ويتوقع ان تزداد وتيرة اطلاق الصواريخ من قبل المقاومة الفلسطينية.

وذكرت مراسلتنا بان هناك بياناً من حركة الجهاد الاسلامي تؤكد فيها المضي في الرد على هذه الجرائم وقالت ان دماء القيادي خالد منصور ستشعل معركة الدفاع عن القدس والمسجد الاقصى الذي يتعرض لاقتحامات المستوطنين.

واكدت مراسلتنا، ان المعابر مغلقة والاحتلال يرفض فتحتها بشكل جزئي لادخال الوقود، والكهرباء باتت مقطوعة في قطاع غزة سوى لساعات متقطعة، ويعاني قطاع المياه من مشكلة جادة وهناك ازمة كبيرة والقطاع يواجه شحة المياه اصلاً.

ولفتت مراسلتنا بان الاحتلال يحاول استغلال الوضع القاسي في قطاع غزة، بشن المزيد من الغارات، ولاشئ يتغير سوى المزيد من القتل الاسرائيلي للشعب الفلسطيني، والمجازر الاسرائيلية هي التي تتصدر المشهد، مؤكدة ان الاحتلال يسعى لتوسيع دائرة المعركة وربما يأتي على اهداف كبيرة لتدميرها في القطاع، معتبرة ان النظام السياسي الاسرائيلي يهدف لقتل المزيد من الفلسطينيين.

هذا وقد دخل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة يومه الثالث، مستهدفا منازل المدنيين في مختلف ارجاء القطاع، ما ادى الى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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