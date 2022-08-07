العراق: المفوضية العليا تنفي تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة

العالم - العراق

وقالت المتحدث باسم المفوضية العليا جمانة الغلاي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المفوضية مؤسسة مهنية محايدة تنفذ القرارات الصادرة بخصوص الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الامور المتعلقة بالعمل الانتخابي".

واضافت ان "مجلس المفوضين هو السلطة العليا في مفوضية الانتخابات وهو المعني بتحديد موعد او المدة الزمنية المطلوبة لاجراء اي عملية انتخابية بالتشاور مع الحكومة استنادا الى قانون الانتخابات النافذ"، مشيرة الى انه "لم يصدر عن مجلس المفوضين اي قرار او بيان بهذا الخصوص".

وذكرت الغلاي ان "ما يخص الميزانية الانتخابية فهي عادة تفرد لها ميزانية خاصة قد تكون مع الموازنة الاتحادية او مخصصة بشكل منفرد وهذا يحتاج الى تشريع وان امكانية اجراء الانتخابات من عدمها او هل هي جاهزة ام لا يعود الى مجلس المفوضين".